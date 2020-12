Dérivés de dattes : Une filière à fort potentiel de développement

Le démarrage en octobre de la campagne des dattes constitue une occasion propice pour le Groupement interprofessionnel des dattes (Gidattes), pour lancer une campagne médiatique autour des produits dérivés des dattes.

Cette campagne est organisée en collaboration avec le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et du Centre de promotion des exportations (Cepex) avec le soutien du projet Pampat 2, Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir, financé par le Secrétariat d’Etat à l’Économie Suisse (SECO) et mis en œuvre en Tunisie par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (onudi) .

Une nouvelle dynamique autour d’une filière prometteuse

La filière des dérivés de dattes offre pour les régions de Tozeur, de Kebili, de Gabès et de Gafsa des perspectives prometteuses pour le lancement de projets porteurs et la création de nouveaux postes d’emplois. C’est dans cette optique que tous les partenaires œuvrent pour valoriser et diversifier l’offre en dérivés de dattes.

La transformation des écarts de tri de Deglet Ennour ainsi que des différentes variétés de dattes communes en dérivés de dattes aura un impact socio-économique important en générant jusqu’à quatre à cinq fois plus de revenus en faveur de l’économie de ces régions.

La marge de progression de la filière des dérivées de dattes est encore grande dans la mesure où elle ne compte actuellement qu’une vingtaine d’entreprises en Tunisie et près de 25 micro-entreprises artisanales et individuelles essentiellement à Tozeur et Kébili.

La majorité de ces entreprises produit actuellement des pâtes, du sirop, des confitures, de la poudre (ou sucre) de dattes… utilisés essentiellement par les pâtisseries ou autres industries agroalimentaires.

L’exportation des dérivés de dattes, qui a enregistré une nette augmentation en volume et en valeur au cours des dernières années, reste concentrée surtout au niveau des produits en vrac, en tant qu’ingrédients pour l’industrie alimentaire ou cosmétique. Les découchés se trouvent essentiellement en France, en Allemagne et aux Etats Unis.

Il s’agira donc à l’avenir de viser plus de segments de clients et une part plus importante de marchés au niveau national et à l’export. Il s’agira aussi de chercher à diversifier la gamme de produits et d’augmenter la valeur ajoutée des dérivés de dattes notamment à travers l’emballage. Plusieurs nouveaux produits agroalimentaires commencent à se positionner sur le marché notamment le vinaigre de dattes, le café des noyaux des dattes et bien d’autres produits.

La gamme des dérivés de dattes pourra également englober les produits cosmétiques dont l’huile de noyaux de dattes et les produits diététiques comme les compléments alimentaires, les barres énergétiques et autres…

Campagne médiatique tous azimuts

La campagne médiatique lancée actuellement ambitionne de sensibiliser toutes les parties prenantes sur les opportunités de développement offertes par la filière des dérivés de dattes.

Plusieurs structures socio-économiques et professionnelles seront impliquées afin d’introduire de nouvelles habitudes de consommation notamment les maisons d’hôtes, les restaurants touristiques, les associations de valorisation des produits du terroir qui constitueront des relais destinés à amener leurs clients respectifs à consommer de tels produits.

Le consommateur final sera également la cible de cette campagne afin de l’inciter à consommer les différents produits des dérivés de dattes en lui faisant découvrir les diverses utilisations ainsi que leurs bienfaits pour la santé. L’implication de nutritionnistes, de chefs de cuisine confirmés ou en herbe en cours de formation… la proposition de mets, de plats et de menus…basés sur les dérivés de dattes feront partie de la démarche.

Les projets industriels ou à caractère artisanal de production de dérivés de dattes lancés par de jeunes promoteurs dans les régions seront également mis en avant dans le cadre de la campagne médiatique.

Autant d’axes pour mettre sous les projecteurs une nouvelle filière prometteuse qui fera certainement parler d’elle au cours des prochaines années en contribuant à créer de nouvelles opportunités d’investissement d’une part et de renforcer d’autre part le positionnement de la datte tunisienne sur les marchés internationaux.

Source : communiqué.