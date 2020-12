Kairouan : Une route fermée pour protester contre la pénurie des bouteilles de gaz

Partagez 0 Partages

La «crise du gaz» se poursuit en Tunisie. Ce vendredi, 11 décembre 2020, des habitants de la région El Aïn El Beïdha, à Haffouz (gouvernorat de Kairouan), sont sortis manifester pour protester contre la pénurie des bouteilles de gaz domestique.

Ils ont notamment fermé la route nationale numéro 3 qui relie Kairouan et les villes du sud et bloqué la circulation dans les deux sens au niveau de Fondok Loussif, et ce, en brulant des pneus. Cette pratique illégale est devenue une pratique habituelle en Tunisie face au laxisme des autorités.

Les manifestants ont également dénoncé le manque de transport scolaire pour leurs élèves.

Comme d’autres régions tunisiennes, le gouvernorat de Kairouan connaît une grave pénurie de bouteilles de gaz domestique, depuis quelques semaines, en particulier dans les zones rurales. Cela a poussé certains monopoleurs et commerçants à vendre la bouteille à deux fois son prix, poussant celui-ci à dépasser les 20 dinars, selon de nombreux témoignages des habitants des campagnes de la région.

C. B. Y.