L’Opéra de Tunis accueille de nouveau le public dans le cadre du Festival Vidéo Opéra Danse

La Cité de la Culture accueille en ce moment et jusqu’au 13 décembre 2020 la première édition du Festival Vidéo Opéra Danse.

Après plusieurs mois de suspension de l’ensemble des spectacles et des différents événements culturels, l’Opéra de Tunis (Cité de la Culture) ouvre de nouveau ses portes au public à l’occasion de la première édition du Festival Vidéo Opéra Tunis, une manifestation unique en son genre qui réunit la danse et le 7e art.

Organisé par l’Opéra de Tunis, en partenariat avec l’Institut Français de Tunis (IFT), la Cinémathèque tunisienne et le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), ce nouveau festival rend hommage à l’art de la chorégraphie et de la danse dans un concept innovant, celui du format cinématographique.

Pour cette première édition, le festival propose 20 films venant de 8 pays différents (des fictions, des documentaires, des films expérimentaux, des chorégraphies filmées …). Chaque jour, le public a rendez-vous avec un programme dense qui démarre dès le matin avec les ateliers, et qui se poursuit jusqu’à la fin de l’après-midi avec les spectacles vivants, et les débats entre artistes et spectateurs.

