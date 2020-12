Peugeot remporte trois prix aux Automobiles Awards

Partagez 0 Partages

Lors de la cérémonie des Automobiles Awards qui a eu lieu sur le mode digital le 7 décembre 2020 à Paris, la nouvelle Peugeot 3008 a reçu le prix de «Voiture de l’Année 2020» décerné par le public, le Peugeot e-Expert a été couronné par le Prix spécial du jury et la marque au lion a été désignée «Marque de l’année» par les directeurs généraux des 39 marques participantes.

Pour leur troisième édition, les Automobiles Awards ont pour objectif de mettre en lumière les constructeurs les plus marquants et les équipementiers les plus innovants du moment, en décernant au total une cinquantaine de prix.

Cette année un jury à parité hommes/femmes présidé par Arnaud Ducret a désigné les lauréats. Seul le prix de «Voiture de l’Année 2020» est décerné par le public qui désigne la voiture la plus marquante de l’année, toutes catégories confondues.

Le scrutin qui a réuni 245.000 votants a élu ex-aequo la nouvelle Peugeot 3008 et la Porsche 911 S parmi les onze candidates en lice.

La nouvelle Peugeot 3008, révélée en septembre dernier avec son nouveau design, dessine les codes d’une nouvelle ère de modernité avec une face avant redessinée et des nouveaux feux arrière Full LED.









Pour incarner le power of choice des motorisations hybrides rechargeables, essence ou diesel sont proposées afin de concilier plaisir de conduire et efficience.

Le nouveau e-Expert a remporté, pour sa part, le prix spécial du jury dans la catégorie des véhicules utilitaires. Avec sa motorisation 100% électrique, parfait exemple du power of choice, le nouvel e-Expert propose deux niveaux d’autonomie offrant jusqu’à 330 km en cycle d’homologation WLTP et permet ainsi l’accès aux centres-villes sans aucune restriction.

Source : communiqué.