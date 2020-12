Tunisie : Enquête sur une vente présumée de bébés via une page Facebook

Partagez 0 Partages

Une enquête a été ouverte sur une vente présumée de bébés via la page Facebook «Adoption et prise en charge d’enfants en Tunisie», et ce suite à la découverte d’échanges entres des parents désireux d’adopter et des femmes qui leur ont proposé d’acheter leurs bébés, certaines sont encore même enceintes et parlent de…«réservation»!

Le délégué régional à la protection de l’enfance à Tunis, Anis Aounallah, a affirmé que cette page ainsi que les comptes Facebook de parents ayant exprimé leur désir d’acheter un bébé ou encore les femmes proposant les leurs à vendre, sont authentiques et que la police enquête à ce sujet.

M. Aounallah qui s’exprimait ce vendredi 11 décembre 2020, sur Mosaïque FM, a précisé que la police, en coordination avec les services de protection de l’enfance œuvrent pour identifier les parties impliquées dans ce trafic d’êtres humains.

«L’affaire est également suivie par le ministère de la Femme qui travaille aussi en coordination avec l’Autorité de lutte contre la traite des êtres humains sur des dossiers similaires, sachant qu’il s’agit d’un crime punissable par la loi», a-t-il ajouté.

Y. N.