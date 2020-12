Sidi Bouzid : Découverte d’un entrepôt de stockage illégal de bouteilles de gaz domestique

Alors que plusieurs régions font face à une grave pénurie de gaz, les équipes de contrôle relevant de la direction régionale du Commerce ont découvert ce samedi 12 décembre 2020, un entrepôt de stockage illégal de bouteilles de gaz domestique.

L’entre situé dans une zone au sud de Sidi Bouzid a été fermé et les bouteilles de gaz seront redistribuées dans les circuits légaux, indique la direction régionale du Commerce, en précisant que le propriétaire dudit local sera poursuivi en justice, sachant que dans le cadre de la lutte contre la spéculation et pour faire face à la pénurie de gaz, la police municipale avait fermé, la semaine dernière deux autres entrepôt similaires à Sfax et à Radès.





Rappelons que plusieurs manifestations ont éclaté dans différentes régions du pays, à l’instar de Sfax, Kairouan, Tozeur et Sidi Bouzid, à cause de la pénurie de gaz, causée par les blocages de site et d’usines de production à l’instar d’El-Kamou, où les protestataires avaient bloqué la production gazière et pétrolière durant 4 long mois, jusqu’à ce que le gouvernent cède et réponde positivement à leurs revendications. Depuis, d’autres mouvements similaires ont suivi dans d’autres régions…

En juillet dernier, le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique avait même tiré la sonnette d’alarme, en affirmant que «la Tunisie entre dans une phase assez sensible dans la mesure où des difficultés au niveau de l’approvisionnement en gaz naturel sont à prévoir».

