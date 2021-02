Accusé par le mouvement El-Kamour d’avoir manqué à ses engagements, Mechichi répond

Commentant les derniers évènements à Tataouine et les menaces du mouvement El-Kamour de fermer la vanne de pompage de pétrole pour non application des accords signés avec les autorités, Hichem Mechichi a affirmé que son gouvernement n’a pas manqué à ses engagements et qu’il tiendra toutes les promesses.

«Peut-être que les frères à Tatatouine ont estimé qu’il y un retard dans l’application de certains accords», dit-il en ajoutant : «Le gouverneur discute actuellement avec les frères là bas, et nous tiendrons ce que nous avons promis. Nous cherchons même à trouver des solutions à d’autres problèmes».

Hichem Mechichi a également indiqué que son gouvernement ne manquera jamais à ses engagements : «Nous avons même tenu les promesses d’autres gouvernements», a-t-il ajouté.

Rappelons que les membres du mouvement El-Kamour ont tenté hier soir de fermer la vanne de pompage de pétrole mais en ont été empêchés par les unité de l’armée nationale, déployées pour protéger le site.

Y. N.