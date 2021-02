Tunisair : Olfa Hamdi a menti, les problèmes du catering n’ont pas été résolus

Contrairement à ce qu’a prétendu Olfa Hamdi, la nouvelle Pdg Tunisair, il y a quelques semaines sur Facebook, les problèmes de Tunisie Catering, filiale de la compagnie aérienne nationale, n’ont pas été résolus. Pour preuve : les employés de la société poursuivent leurs protestations.

En effet, environ 500 employés de l’unité de restauration de la compagnie ont observé, hier, jeudi 11 février 2021, un mouvement de protestation, devant le siège de la société, pour revendiquer le versement de leurs salaires du mois de janvier.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, le secrétaire général adjoint de la Fédération générale du transport relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Chamseddine Khelifi, a fait savoir que la Pdg de Tunisair refuse de recevoir les employés en question dans son bureau afin d’essayer de trouver une solution pour ce problème. Elle a visiblement mieux à faire…

Non contente d’avoir fait valoir un CV complètement bidonné et de se prévaloir d’une expérience de gestion de méga-entreprises qu’elle n’a pas, Mme Hamdi, qui confond gestion d’entreprise et communication sur les réseaux sociaux, préfère recevoir les députés, les ambassadeurs et multiplier les vidéos et les postes sur Facebook pour «vendre» sa petite personne à coups de mensonges et de contre-vérités que de gérer les affaires quotidiennes de l’entreprise qui lui a été offerte sur un plateau.

En attendant, les problèmes de Tunisair, une compagnie au bord de la faillite et dont les services, très dégradés, sont de plus en plus décriés, peuvent attendre.

I. B.