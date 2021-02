Le bloc La Réforme contre les appels «à descendre dans la rue pour défendre la légitimité»

En réaction aux déclaration du dirigeant Ennahdha, Fathi Ayadi, qui a appelé les partisans du parti islamiste à manifester «pour défendre leurs acquis et soutenir le gouvernement», le bloc parlementaire La Réforme a annoncé, pour sa part, qu’il s’oppose catégoriquement «aux appels à descendre dans la rue pour défendre la légitimité».

Dans un communiqué publié ce samedi 13 février 2021, le bloc présidé par Hassouna Nasfi, a affirmé qu’il s’oppose à cet appel, afin «d’éviter d’approfondir la crise et de plonger la population dans un chaos sans fin», tout en appelant à «l’unité et au respect de la différence».

Pour la Réforme , une bonne gestion de la crise, doit se faire loin de tout esprit de confrontation ou de surenchère politique, «qui ne feront qu’aggraver la situation et compromettre la stabilité».

Rappelons que Fathi Ayadi avait indiqué, jeudi dernier, sur Mosaïque FM, que son parti compte de descendre dans la rue pour soutenir le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, en précisant que la date de la manifestation sera prise en concertation avec les autres partis qui soutiennent le gouvernement.

On notera que le député de la coalition islamiste, surnommée «pare-chocs d’Ennahdha», s’est dit favorable à l’organisation de cette manifestation : «La rue fait partie de l’équation et si nous estimons que la transition démocratique et la sécurité du pays, nous serons au rendez-vous», a-t-il écrit.

Y. N.