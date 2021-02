Le poème de dimanche : ‘‘Je t’écris’’ de Gaston Miron

Voix majeure du Québec, le poète Gaston Miron (1928-1996) peut être considéré comme la conscience identitaire, linguistique, littéraire et culturelle de cette belle province du Canada. Au point où, à son décès, on lui rendit hommage avec des obsèques «nationales».

Auteur du célèbre recueil ‘‘L’homme rapaillé’’, terme qui signifie éparpillé, dont on rassemble les morceaux, paru à Montréal, aux Presses de l’Université, en 1970, il n’avait cessé de retravailler son ouvrage qui fut réédité plusieurs fois dans de nouvelles versions, Maspero (1981), Gallimard (1999 avec les soins de Marie-Andrée Baudet), etc.

Gaston Miron a déclamé haut et fort son amour de sa langue, française, chantant son peuple, le Québec et sa liberté, appelant à une fraternité universelle, non sans s’allier, dans les années cinquante, aux causes de la décolonisation et des luttes nationales. Intellectuel engagé, marqué par la poésie de la résistance française comme celle d’Eluard, il fit de l’amour un thème essentiel de son expression poétique et politique. Poète et éditeur, il publia d’autres écrits : ‘‘Deux sangs’’; ‘‘Contrepoints’’; ‘‘Poèmes épars’’…

J’avais toujours du plaisir à le revoir à Paris, lors de ses passages. Il était un vrai messager amical et fraternel du Québec, en compagnie, souvent, de l’écrivain et ami fidèle, Jean Royer (1938-2019), fougueux et chaleureux, avec cet accent rocailleux, aux couleurs de sa terre.

Gaston Miron disait ses poèmes en jouant de l’harmonica, rythmant ses vers avec le pied, il avait le rire éclatant, la gestuelle complice; j’entends encore ses paroles lors d’une promenade dans sa voiture, dans la nuit montréalaise : «Regarde Tahar, toutes ces étoiles, ici on voit partout le ciel !».

Tahar Bekri

Je t’écris pour te dire que je t’aime

que mon cœur qui voyage tous les jours

-le cœur parti dans la dernière neige

le cœur parti dans les yeux qui passent

le cœur parti dans les ciels d’hypnose –

revient le soir comme une bête atteinte

Qu’es-tu devenue toi comme hier ?

Moi j’ai noir éclaté dans la tête

j’ai froid dans la main

j’ai l’ennui comme un disque rengaine

j’ai peur d’aller seul de disparaître demain

sans ta vague à mon corps

sans ta voix de mousse humide

c’est ma vie que j’ai mal et ton absence

Le temps saigne.

Quand donc aurai-je de tes nouvelles ?

Je t’écris pour te dire que je t’aime

que tout finira dans tes bras amarré

que je t’attends dans la saison de nous-deux

qu’un jour mon cœur s’est perdu dans sa peine

que sans toi il ne reviendra plus

Mon amour quand nous serons cachés côte à côte

dans la crevasse du temps limoneux

nous reviendrons de nuit parler dans les herbes

au moment que grandit le point d’aube

dans les yeux des bêtes découpées dans la brume

tandis que le printemps liseronne aux fenêtres

Pour ce rendez-vous de notre fin du monde

c’est avec toi que je veux chanter

sur le seuil des mémoires les morts d’aujourd’hui

eux qui respirent pour nous

les espaces oubliés

‘‘L’homme rapaillé’’