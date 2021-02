Tunisie : Hichem Mechichi limoge cinq ministres

Alors que les procédures du remaniement ministériel sont bloquées depuis près de 3 semaines, après le refus du président de la république, Kaïs Saïed, d’accueillir les nouveaux ministres pour la prestation de serment, la présidence du gouvernement a annoncé, ce lundi 15 février 2021, via un communiqué, que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a décidé de démettre cinq ministres de leurs fonctions.

Il s’agit du ministre de la Justice, Mohamed Bousetta, de la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Salwa Sghaier, du ministre de la Jeunesse et du Sport, Kamel Deguiche, de la ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Leila Jaffel, de la ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, Aksa Bahri.

Par ailleurs, la présidence du gouvernement a annoncé que l’intérim sera assuré par les ministres et secrétaires d’État suivants :

Ministère de la Justice : Hasna Ben Slimane ;

Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines : Mohamed Bousaïd ;

Ministère de la Jeunesse et du Sport : Sihem Ayadi ;

Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières : Ahmed Adhoum ;

Ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche : Mohamed Fadhel Kraïem.

C. B. Y.