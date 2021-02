Affaire des jeunes condamnés à 30 ans de prison pour avoir fumé un joint : Report du jugement en appel

Le jugement en appel de l’affaire des trois jeunes qui ont été scandaleusement condamnés à 30 ans de prison pour avoir fumé du cannabis dans les vestiaires d’un stade a été reporté, à la demande de la défense des 3 «suspects».

La défense attend peut-être que les choses évoluent au niveau des textes juridiques moyenâgeux sur lesquels le juge s’est basé pour se fendre de sa sentence.

Une décision sera, par ailleurs, prise, ce mardi 16 février 2021, concernant la demande de mise en liberté provisoire présentée par les avocats des jeunes victimes.

Rappelons que des blocs parlementaires, ainsi que la présidence du gouvernement, ont promis de présenter prochainement un projet de loi visant à amender la loi 52, qui concerne la consommation, la détention et la commercialisation des stupéfiants, afin d’éviter, dans l’avenir, une telle injustice dans les tribunaux tunisiens.

Plusieurs associations, politiciens et citoyens appellent à dépénaliser la consommation du cannabis, étant une drogue douce comme l’alcool et le tabac, voire à légaliser sa commercialisation et à l’adopter par ‘État, notamment pour lutter plus efficacement contre la contrebande liée à ce produit.

C. B. Y.