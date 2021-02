Affaire du blé périmé à Béja : Liste des responsables concernés par l’interdiction de voyage (Gammoudi)

Badreddine Gammoudi.

Le député Badreddine Gammoudi, président de la Commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a publié cet après-midi, mardi 16 février 2021, la liste des responsables faisant l’objet d’une interdiction de voyage émise par le parquet dans le cadre de l’affaire du blé périmé à Goubellat (Béja).

Selon un document publié par député sur sa page Facebook, ils seraient sept concernés et non six, comme indiqué ce matin par Riadh Ben Bokri, porte-parole du tribunal de première instance de Béja et il s’agit de : l’ancien ministre de l’agriculture Samir Taieb, Najoua Khlifi, Rafik Hasnaoui, Adel Jouili, Hamdi Jerbi, Chokri Bouzidi et Taoufik Saïdi.

Rappelons que cette affaire révélée en décembre dernier : 17.000 quintaux de semences sélectionnées ont été abandonnées pendant plus de trois saisons agricoles et ont été détruites en raison d’un mauvais stockage, causant une perte estimée à près de 2,5 millions de dinars tunisiens (MDT).

Y. N.