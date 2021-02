Ahmed Néjib Chebbi appelle les trois présidences à «libérer l’État»

Partagez 2 Partages

Selon Ahmed Néjib Chebbi, président du comité politique du parti Al-Amal, la lutte entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et le président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi, d’un côté, et le président de la république, Kaïs Saïed, de l’autre, fait rage et se poursuivra…

Analysant la situation politique actuelle, ce mardi 16 février 2021, sur Shems FM, Chebbi a souligné que Ghannouchi voulait devenir le dirigeant du pays en pratiquant la diplomatie parlementaire et rivaliser ainsi avec le président de la république concernant ses prérogatives.

Ce dernier a réagi, poursuit Chebbi, en essayant de mettre la main sur le gouvernement et s’approprier, à son tour, des prérogatives que la constitution ne lui a pas donné.

Le politicien a conclu que le système politique actuel donne l’occasion aux politiciens au pouvoir de tenter de s’approprier la gouvernance et a appelé les 3 présidences à «libérer l’État».

L’ancien secrétaire général du Parti démocrate progressiste (PDP) a également invité le peuple tunisien à «faire pression sur le système, afin d’arracher ses droits», estimant que la solution consiste en un référendum sur le régime politique.

C. B. Y.