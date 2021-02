E-commerce : Shop Vip, une autre façon de faire du shopping en ligne

Partagez 0 Partages

Avec Shop Vip, découvrez une autre façon de faire vos courses en ligne. Le concept du site est très simple : vous faire bénéficier de réductions intéressantes pendant toute l’année.

Par Meriem Majdoub

Il existe aujourd’hui pas mal de sites de e-commerce vous permettant d’effectuer des achats en ligne. La quasi-totalité pratique la même politique : il y a des moments de l’année ou les promotions les plus avantageuses sont prévues. Alors si vous souhaitez vous procurer un article, soit vous patientez jusqu’à cette période-là, soit vous l’achetez maintenant. Mais si vous optez pour le deuxième, vous risquez de le payer plus cher que si vous aviez attendu. On ne peut pas dire que le choix est facile. Heureusement, il existe une alternative très peu connue, mais cependant, assez pratique.

C’est quoi Shop Vip

La plateforme Shop Vip est un site d’achat en ligne, bien différent des sites e-commerce traditionnels. Shop-Vip propose à ses clients divers produits en promotion pendant toute l’année. Le taux de réduction appliqué varie en fonction de la période dans laquelle vous effectuez la commande, mais aussi du produit acheté. Cependant, le catalogue de Shop Vip est assez riche pour que vous puissiez y trouver ce dont vous avez besoin. Les produits que vous trouverez sur la plateforme sont triés selon les tendances du moment. En plus de ces promotions très intéressantes, aucun frais de livraison n’est appliqué sur vos commandes, et ce, quel que soit le produit acheté. Et vous pouvez faire du shopping autant de fois que vous le désirez puisque la plateforme n’a pas de plafond d’achat.

Comment ça marche

Pour profiter de tous ces avantages, vous avez besoin de vous inscrire sur le site et de choisir un abonnement parmi ceux proposés sur le site. C’est à vous de prendre celui qui vous convient le mieux : un abonnement mensuel (29,90€) ou trimestriel (75€). Ensuite, la plateforme vous offre une période découverte de 72h à seulement 1€. Durant ces trois premiers jours, vous pouvez en profiter pour vous familiariser avec Shop Vip et, pourquoi pas effectuer, en même temps, vos premiers achats. Une fois les trois jours passés, si vous ne manifestez pas votre désir d’annuler l’abonnement, cela voudra dire que vous avez décidé de le garder et, en conséquence, un premier prélèvement sera effectué. Le montant dépendra du forfait et du cycle de facturation que vous avez choisi.

Il n’y a pas d’engagement sur les offres proposées par le site. Ce qui signifie donc que vous pouvez l’annuler à tout moment. Vous disposez également, comme la loi vous le permet, un délai de rétractation. Si vous comptez un jour faire valoir ce droit, vous n’aurez qu’à vous rendre sur le site et remplir le formulaire de rétractation. En cas de commande non-conforme, non reçue ou si le délai de livraison n’est pas respecté, sachez que Shop Vip vous propose un remboursement total ou partir (en fonction des cas de figure). N’hésitez pas à visiter le site pour avoir plus de détails à propos de la politique de remboursement de Shop Vip.