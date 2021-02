Tebini aux partisans d’Ennahdha : «Le plus grand menteur qu’a connu la Tunisie c’est le cheikh Ghannouchi»

Visé par une campagne de dénigrement menée par des partisans d’Ennahdha, qui l’accusent d’être un «menteur» et de «percevoir de l’argent pour attaquer leur parti», Fayçal Tebbini a répondu ce mardi 16 février 2021 : «Qui dit mensonge, dit Ennahdha, tout le monde le sait : Le plus grand menteur qu’a connu la Tunisie c’est le cheikh Ghannouchi».

Lors de son intervention à l’Assemblée dans le cadre d’une séance de dialogue avec le ministre du Tourisme, le député Voix des agriculteurs a profité pour s’adresser à ses détracteurs à qui il a demandé d’arrêter d’inventer des histoires et de faire face à la réalité : «Vous êtes des malades de vous en prendre à moi!»

«Aux nahdhaouis qui à chaque fois accusent les personnes qu’ils considèrent comme ennemis, de servir les intérêts des Émirats et autres parties, vous savez et toute la Tunisie le sait c’est vous et vos dirigeants qui êtes hypocrites et menteurs», a-t-il dit, en rappelant que le parti islamiste avait accusé, en 2014, Feu Beji Caied Essebsi d’être à la solde des EAU… avant de finir par gouverner avec lui.

«Aujourd’hui vous êtes avec Nabil Karoui, alors que vous disiez que jamais vous ne ferez alliance avec des partis corrompus, sans parler de vos attaques contre le RCD, alors que, son symbole Mohamed Ghariani est conseiller de Rached Ghannouchi», a-t-il ajouté avant de conclure : «Le plus grand menteur qu’a connu la Tunisie c’est le cheikh Ghannouchi».

Y. N.