Webinaire : «Relations internationales en temps de la crise du Covid-19»

L’humanité fait face actuellement à une crise sanitaire et social profonde dont la portée est universelle. La pandémie Covid-19 a provoqué une panique immense impliquant l’ordre social, les structures économiques et politiques, etc. Concernant le volet diplomatique, il est évident que les incidences de cette pandémie traversent aisément les frontières et affectent la configuration mondiale. Une question se pose : quel est l’impact de cette crise sanitaire sur le présent et l’avenir des relations internationales ?

Pour débattre ce cette thématique d’actualité, «Relations internationales en temps de la crise du Covid-19», un webinaire sera organisé par l’Université Centrale Executive Education, le 18 février 2021, de 18h00 à 20h00, avec la participation de Yadh Bousselmi, Tunisia Country Representative and Regional Program Advisor at Danish Refugee Council, Ghazi Mabrouk, eurolobbyiste, spécialiste des Fonds Souverains et Public-Affairs, professeur émérite des universités en diplomatie économique; Adel Smaoui, ancien ambassadeur de la Tunisie en Afrique et en Chine; et Mahmoud Mezoughi, ancien colonel major à l’armée nationale et président de l’Association des anciens généraux de l’armée nationale.