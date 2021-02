Ligue I : L’Espérance se défait de la JSK et creuse l’écart sur ses poursuivants

L’Espérance sportive de Tunis (EST) est en voie de conserver son titre de championne de Tunisie. En tout cas, elle a conforté sa position dans le haut du tableau, cet après-midi, mercredi 17 février 2021, après sa victoire face à la Jeunesse sportive kairouannaise (JSK), dans un match retard de la 6e journée.

Pour la JSK, lanterne rouge avec deux petits points, la relégation est malheureusement plus que jamais attendue.

La rencontre s’est soldée sur une victoire 3-0 des « Sang et or ». Les buts ont été tous marqués en seconde période, par Nassim Ben Khalifa (59e minute), William Togui (72e minute) et Anice Badri (76e).

Notons que les 3 buteurs sont de nouvelles recrues dans le secteur offensif, acquises au mercato estival (en ce qui concerne le premier) et hivernal (en ce qui concerne les deux autres, ce qui en dit long sur les intentions de l’Espérance, notamment sur le plan africain, où l’objectif sera de gagner, pour la 3e fois en 4 ans la Ligue des champions.

L’Espérance conserve sa place de leader, à 8 points de l’Étoire sportive du Sahel (ESS) et à 10 points du Club sportif sfaxien (CSS), même si ces deux poursuivants ont un match en moins.

Voici le classement provisoire :

