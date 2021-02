Football : La Tunisie conserve sa 26e place au classement Fifa

L’équipe nationale tunisienne a conservé sa 26e place au classement de la Fédération internationale du football (Fifa), dans la dernière mise à jour publiée ce jeudi, 18 février 2021.

Avec 1503 points, la Tunisie occupe la 2e place sur le plan continental après le Sénégal (20e, 1558 pts).

La Tunisie est, par ailleurs, la nation la mieux classée dans le monde arabophone.

Dans le haut du classement, pas de changements non plus. La Belgique est toujours première avec 1780 points, suivie, relativement de près, par la France (1755 pts) et le Brésil (1743 pts).

Classement des 5 premiers en Afrique :

1- Sénégal : 20e avec 1558 points

2- Tunisie : 26e avec 1503 pts

3- Algérie : 31e avec 1488 pts

4- Maroc : 33e avec 1481 pts

5- Nigeria : 36e avec 1475 pts.

Top 10 mondial :

C. B. Y.