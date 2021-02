Hatem Mliki : «Hichem Mechichi a prouvé ses limites et doit démissionner»

Le député Hatem Mliki a invité le chef du gouvernement Hichem Mechichi à démissionner, tout en appelant à la formation d’un nouveau «gouvernement de compétences capable de sauver le pays».

Pour Hatem Mliki, Hichem Mechichi n’est plus capable de gérer le gouvernement et devra donc démissionner pour mettre fin à la crise politique que traverse le pays, a-t-il dit, ce jeudi 18 février 2021, lors de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM.

Il a par ailleurs affirmé qu’il avait été convenu de ne pas procéder à un remaniement ministériel en attendant le dialogue national, dit-il en estimant que le gouvernement Mechichi qui n’a pas de programme et n’est pas clair et que les modifications effectuées ne changeront en rien à la situation : «Ce gouvernement qui n’a aucune perspective, a prouvé ses limites».

Hatem Mliki a appelé dans ce sens à entamer le dialogue national, suite auquel un gouvernement de compétences et de sauvetage national sera mis en place.

«Le pays ne peut plus supporter ces conflits et toutes ces difficultés . Hichem Mechichi ne réussira pas sa mission et il doit faire face à cette réalité et démissionner», a-t-il encore indiqué en ajoutant : «Le même scénario se répète depuis 10 ans, avec la bénédiction d’Enanhdha et la crise se poursuit et s’aggrave. Il est temps de mettre en priorité les intérêts du peuple et du pays»

Y. N.