Les prix Comar d’Or 2020-2021 sont lancés

Les prix Comar d’Or du roman tunisien en langues arabe et française, qui célèbre cette année son 25e anniversaire, a publié le communiqué de lancement des prix de la session 2020-2021. Avis aux romanciers et aux éditeurs.

Décernés annuellement par la Compagnie méditerranéenne d’assurance et de réassurance (Comar), ces prix distinguent les romans remarquables par la qualité de leur écriture, l’originalité de leur thème et/ou leur dimension créatrice.

Au total, 6 prix sont décernés, 3 en arabe et 3 en français : 2 Comar d’Or d’un montant de 10.000 dinars tunisiens (DT) chacun, décernés aux 2 meilleurs romans tunisiens écrits en arabe et en français et publié entre deux sessions ; 2 Prix spéciaux du jury dotés d’un montant de 5.000 DT chacun, décernés à 2 romans, dans l’une et l’autre langue, qui se distinguent par une originalité remarquée par les membres du jury ; 2 Prix Découverte décernés à 2 romans, en arabe et en français, dotés d’un montant de 2.500 DT chacun, et où les membres du jury ont décelé de réelles promesses.

Les auteurs pouvant concourir doivent avoir la nationalité tunisienne et leurs romans publiés en Tunisie ou à l’étranger durant la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Plus d’informations sur le site web des Assurances Comar.