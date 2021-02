Ministre de la Défense : «Le retour de la rafle n’est pas envisageable»

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartagi, a assuré, ce jeudi, 18 février 2021, lors de son audition par la commission parlementaire d’organisation de l’administration et des affaires des forces armées à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), que le ministère n’a aucune intention de recourir de nouveau à la «rafle» pour obliger les jeunes à faire le service militaire, qui dure un an.

«Ce serait un pas en arrière. Il n’est pas envisageable de revenir aux méthodes répressives qui affectent les libertés», a-t-il déclaré, précisant que son département œuvre désormais à encourager les jeunes à effectuer le service militaire de leur plein gré, et à développer leur sens du patriotisme.

Une très bonne nouvelle, en attendant que le service militaire devienne officiellement et totalement optionnel et valable identiquement aux deux sexes (chose également évoquée par le ministre), et ce, par respect aux libertés individuelles et au principe de l’égalité entre les citoyens.

Bartagi a, sur un autre plan, affirmé que la situation sécuritaire est sous contrôle et que les soldats tunisiens sont répartis sur toute la frontière algérienne et libyenne.

Il a également déclaré que l’armée lutte quotidiennement contre les tentatives de contrebande et d’entrée illégale sur le sol tunisien, assurant qu’il y a une coordination totale entre toutes les unités militaires.

C. B. Y.