Samia Abbou : «Ghannouchi manipule Mechichi comme une marionnette»

La députée Attayar Samia Abbou estime que le gouvernement est sous l’emprise d’Ennahdha et que ses décisions ne sont qu’une simple exécution des recommandations de ce parti, a-t-elle dit, en ajoutant : «Ghannouchi manipule Mechichi comme une marionnette».

«Hichem Mechichi est le maillon faible, qui exécute les ordres des partis qui le soutiennent, et essentiellement ceux d’Ennahdha», a ajouté Samia Abbou, en accusant Rached Ghannouchi de vouloir avoir la mainmise sur l’État et ses institutions : «Tous ceux qui tendent la main à ce parti sont complices et sont eux aussi des criminels comme Ennahdha», a-t-elle indiqué dans une déclaration ce vendredi 19 février 2021 sir Shems FM.

La députée estime par ailleurs que Hichem Mechichi est responsable du conflit avec la présidence de la république et de la crise politique actuelle. «Les criminels qui sont aujourd’hui au pouvoir l’utilisent pour s’en prendre au président de la république. Le chef du gouvernement exécute simplement ce qu’on lui dicte de faire»

D’autre part, Samia Abbou est revenue sur les intentions de Rached Ghannouchi, qu’elle accuse de vouloir tout mettre en place pour avoir le pouvoir absolu et faire de la Tunisie sa propriété, a-t-elle dit.

«Il a un ascendant sur la justice, à travers certains juges sous son emprise. D’ailleurs il s’est permis de dire que Nabil Karoui allait sortir avec les honneurs et que la justice allait l’innocenter et ceci est très grave», a-t-elle déploré, en dénonçant par ailleurs, le limogeage du ministre de la justice et en affirmant que les partis au pouvoir jouent à un sale jeu.

«Notre sort est-il de subir la Mafia à vie ? Après le départ de Ben Ali, on s’est retrouvé face à un parti qui a fait 10 fois plus que lui en moins de temps! Il faut que tout cela cesse, et le dialogue national n’aura aucun sens si l’on en met pas fin à la corruptions et à tous ces abus», a ajouté Mme Abbou.

Puis, s’adressant à Hichem Mechichi, la députée a ajouté : «Je vous conseille de démissionner. Avouez votre échec et dites vous que c’est bien d’avoir eu cette expérience de chef de gouvernement durant 6 mois, chose dont vous ne rêviez même pas de vivre un jour. Maintenant partez!»

Y. N.