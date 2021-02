UADH : «La résiliation du contrat par le groupe PSA-Citroën est vouée à l’échec»

Partagez 0 Partages

Dans un communiqué de presse publié hier, jeudi 18 février 2021, la société Universal Auto Distributors Holding (UADH) informe les actionnaires et le public que la relation contractuelle de sa filiale Aures Auto, concessionnaire exclusif des marques Citroën et DS en Tunisie depuis plus de 14 ans, avec le Groupe PSA, court jusqu’au 31 décembre 2022, date qui est aussi celle de la validité de l’agrément de distribution délivré par le ministère tunisien du Commerce.

«La récente tentative de résiliation abusive du contrat par le groupe PSA-Citroën est vouée à l’échec car elle est manifestement irrégulière. C’est la raison pour laquelle nous avons saisi les juridictions compétentes pour défendre nos intérêts et obtenir l’annulation de cette manœuvre. Les procédures sont toujours en cours et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leur aboutissement», ajoute la direction de la société, tout en rappelant qu’elle compte plus de 480 employés et génère plus de 1000 emplois indirects grâce à son réseau constitué de 49 points de ventes.

«Cela a permis à Aures Auto de propulser Citroën à la tête des ventes sur la période s’étalant entre 2014 et 2019 ainsi que de rendre la Tunisie le seul pays dans le monde où la marque Citroën est le leader du marché automobile», ajoute la direction générale d’Aures Auto, estimant que tous ses succès sont «le fruit d’un investissement massif qui a pris place depuis la prise en charge de la distribution de la marque depuis 2006.» Et ce conclure : «Ces exploits n’auraient été jamais possibles sans l’abnégation et l’audace d’Aures Auto dans sa stratégie en lien avec les valeurs prônées par PSA.»

ِCe communiqué est une réaction aux informations colportées par certains médias selon lesquelles PSA aurait décidé de confier la représentation de ses marques en Tunisie à la société Stafim, concessionnaire de Peugeot.