L’un des patients touché par le nouveau variant du coronavirus est décédé à l’hôpital de la Marsa

Hechmi Louzir, directeur général de l’Institut Pasteur de Tunis et membre du comité scientifique, a précisé que l’un des des deux patients touché par le nouveau variant du coronavirus, âgé de 70 ans avait rendu l’âme à l’hôpital Mongi Slim à la Marsa (banlieue nord de Tunis).

Le patient qui souffrait de maladies chroniques avait été hospitalisé à Mongi Slim, où il a d’abord été testé négatif au coronavirus, avant qu’un 2e test revienne positif après son décès, a précisé Dr Louzir, dans une déclaration à l’agence Tap : «Cependant on ne peut pas prouver que le décès est directement lié à la contamination par le nouveau variant de la Covid-19, le patient souffrant de maladies cardiovasculaire et de diabète» a-t-il dit.

Dr Louzir a ajouté que le deuxième cas a été enregistré à Oued Ellil (Manouba) et que le patient âgé de 17 ans ne porte, à ce jour, aucun symptôme et n’a pas, non plus, contaminé ses proches.

«Bien qu’il y ait des ressemblances avec la nouvelle souche britannique, le variant découvert en Tunisie, ne présente jusque-là pas de dangerosité ni même une rapidité de transmission», a-t-il encore ajouté en affirmant que le séquençage et l’identification se poursuivent en laboratoire, en collaboration avec l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (OMNE).

Y. N.