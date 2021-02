Manouba : Solidarité avec Hela, l’apicultrice qui a perdu son projet à cause d’une campane de pulvérisation de pesticides

Une campagne de solidarité a été lancée sur les réseaux sociaux, ce samedi 20 février 2021, avec Hela Boubaker, une jeune apicultrice de 24 ans qui a perdu son projet à cause d’une campane de pulvérisation de pesticides menée à Borj Amri (Manouba).

Hela Boubaker s’était lancé dans un nouveau défi avec son projet qui consiste à extraire le venin des abeilles pour en faire des produits cosmétiques. Aujourd’hui, elle découvre que des milliers d’abeilles sont mortes suite à la campane de pulvérisation de pesticides : «Personne ne nous a prévenu autrement j’aurai pris mes dispositions. Je découvre avec amertume et tristesse qu’en l’espace de quelques heures, j’ai tout perdu !», a-t-elle déploré, dans une déclaration à Kapitalis.







L’apicultrice rappelle que c’est la deuxième fois en mois de 20 jours, qu’elle subit cet incident, tout en appelant les autorités à déterminer les responsabilités et à lui venir en aide d’autant qu’elle a commencé son projet avec deux crédits et qu’elle se retrouve désormais endettée et sans projet.

Touchés par son histoire, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, notamment via la page de la jeune fille, des internautes ont lancé une campagne de solidarité, en appelant les autorités locales et régionales à tendre la main à Héla.

Hela Boubaker a ajouté que le gouverneur de la Manouba, Mohamed Cheikhrouhou, l’a contactée et lui a donné rendez-vous lundi prochain, en espérant une issue positive à la jeune entrepreneure…

Y.N.