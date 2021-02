La géopolitique des ventes d’armes turques à la Tunisie

Pour la Turquie, la politique de vente d’armes à la Tunisie ne concerne pas seulement les transactions et les revenus de défense. Car la Tunisie a un rôle particulier dans la vision géopolitique de la Turquie. Ce n’est pas seulement un pays avec un héritage impérial ottoman, mais aussi un voisin clé de la Libye, un point d’ancrage potentiel en Méditerranée, et une arène où la concurrence franco-turque se joue et Ankara espère prendre le dessus sur Paris.

Par Can Kasapoglu

Fin 2020, la Turquie a finalement obtenu un paquet lucratif de vente d’armes à la Tunisie après une longue période de négociations. Le portefeuille de 150 millions de dollars, qui a attiré des acteurs clés de la base technologique et industrielle de défense turque, tels que Turkish Aerospace Industries (Tusas) et British Motor Corporation (BMC), signifiera plus que de simples revenus de l’industrie de défense pour la Turquie. Elle marquera en outre l’entrée de l’armement turc sur le marché tunisien dans le contexte des quêtes géopolitiques d’Ankara en Afrique du Nord, qui est devenue un point d’ancrage géopolitique englobant diverses formes d’activisme, de terrorisme transnational et de guerre par procuration.

Les drones Anka-S d’abord

D’un point de vue militaire, la Turquie offre des solutions robustes et éprouvées au combat à l’armée tunisienne, qui fait depuis longtemps face à des menaces importantes à la fois dans son pays et issues des pays voisins. Ces ventes comprennent des drones, armes de guerre récemment devenus les best-sellers de la Turquie. L’armée tunisienne utilisera ainsi des systèmes aériens sans pilote Anka-S de moyenne altitude/longue endurance (MALE) fabriqués par Tusas.

Anka-S, la variante de communications par satellite de la ligne de drones, est dotée d’une plage de contrôle étendue et d’une plus grande résistance aux menaces de guerre électronique et aux environnements brouillés grâce à la capacité de communications par satellite (Satcom).

La plate-forme est dotée d’une autonomie de 24 heures et d’une altitude de vol maximale d’environ 30 000 pieds. Anka-S dispose de 250 kilogrammes de charge utile de combat, ce qui permet des systèmes avancés de renseignement électronique et de signaux, tels que l’ISAR (radar à synthèse d’ouverture inverse) et des caméras de surveillance à grande surface, ainsi que des munitions de haute précision.

Anka-S, ainsi que Bayraktar TB-2, le «Pantsir-hunter» de Baykar, ont joué un rôle essentiel dans les campagnes de guerre des drones de la Turquie en Syrie au cours des dernières années. S’il est utilisé correctement, Anka-S renforcera les capacités des forces armées tunisiennes sous plusieurs aspects, y compris l’intégration artillerie-drone, les frappes de précision dans les zones à haut risque et la collecte de renseignements en temps réel.

Dans l’évaluation des exportations de drones de la Turquie, il ne faut pas oublier que les entreprises de défense turques ne produisent pas seulement des systèmes aériens sans pilote, mais aussi des munitions intelligentes qui fournissent une puissance de feu de précision avec des charges utiles limitées.

Roketsan, le premier fabricant turc de fusées et de missiles, entre en jeu à ce stade. MAM-L [Smart Micro Munition], par exemple, est la plus connue de ces solutions. Ne pesant que 22 kilogrammes, il peut être équipé d’une option de plusieurs ogives pour atteindre un large ensemble de cibles. L’ogive de charge tandem du MAM-L est optimisée pour pénétrer l’armure réactive, tandis que sa configuration d’ogive thermobarique est optimisée pour les environnements fermés et urbains, et contre les concentrations de troupes ennemies dans des positions défendues. L’Azerbaïdjan et la Turquie ont toutes utilisé des munitions intelligentes MAM-L et d’autres munitions intelligentes fabriquées par Roketsan sur diverses cibles dans des conditions réelles de combat, y compris les défenses aériennes mobiles russes Pantsir, les principaux chars de combat fabriqués par les Soviétiques et les Russes, et même des lanceurs mobiles Scud. L’Azerbaïdjan, par exemple, a lancé un Scud dans la guerre de 44 jours au Haut-Karabakh.

Avec l’armée tunisienne utilisant Anka-S, Roketsan dominera probablement le marché tunisien des fusées et missiles intelligents. Aselsan, autre acteur clé du secteur de la défense en Turquie et producteur expert de systèmes électroniques, est également susceptible de prendre pied sur le marché tunisien des armes en proposant des capteurs haut de gamme équipant des plates-formes sans pilote. Ensemble, ces systèmes permettront à l’armée tunisienne de contrer les menaces asymétriques qui nécessitent une surveillance urgente et des réseaux de frappe optimisés pour les cibles pop-up.

Les véhicules Kirpi renforcent les capacités de guerre terrestre de la Tunisie

La guerre terrestre est une autre dimension du programme d’exportation de la Turquie vers la Tunisie. Les véhicules Kirpi (hérisson) résistants aux mines et aux embuscades (MRAP) feront leurs débuts en Tunisie avec cet accord. Fabriqué par BMC basé en Turquie, Kirpi, a été l’un des principaux atouts de l’armée turque sur les dangereux champs de bataille hybrides de la Syrie, dont le terrain accidenté a été ravagé par des mines terrestres et des engins explosifs improvisés (EEI). Avec des variantes 4×4 et 6×6, ainsi qu’une modification militaire-ambulance, la famille de plates-formes de guerre terrestre de Kirpi offre les normes de protection Stanag 4569, qui répondent à un large éventail de menaces. Ceci est particulièrement important pour les troupes tunisiennes opérant dans tout environnement à haut risque d’EEI lors de missions de lutte contre le terrorisme.

Les véhicules blindés de combat Ejder Yalçın 4×4 de Nurol Makina, qui est l’un des principaux producteurs de plates-formes de guerre terrestre en Turquie, restent une autre solution que la Tunisie commencera à recevoir cette année. Le plus grand avantage d’Ejder Yalçın est sa conception modulaire, qui peut facilement être adaptée pour répondre aux différentes exigences de la mission. Le véhicule est livré avec une défense aérienne antichar et à courte portée, un véhicule blindé de transport de troupes et des configurations de surveillance et de sécurité aux frontières, de radar, de guerre électronique, de lutte contre les EEI, de déminage et de commandement et contrôle.

Comme le drone Anka-S de Tusas ouvre la voie à Roketsan et Aselsan pour capitaliser sur la première vente à la Tunisie, Kirpi et Ejder Yalçın peuvent ouvrir de nouvelles opportunités pour le reste du secteur de la défense turc. Les simulateurs pour les plates-formes de combat occupent une place importante à ce stade. Depuis un certain temps, l’industrie militaire turque travaille sur des simulations de véhicules plus réalistes, qui formeraient les conducteurs, les opérateurs de systèmes d’armes et même l’équipage transporté par la plate-forme tous ensemble.

Simsoft, une société turque spécialisée dans les simulateurs militaires, arrive à l’avant-garde dans ce domaine. Ainsi, et alors que l’armée tunisienne adopte les plateformes Kirpi et Ejder Yalçın, il est fort possible que les sociétés de simulateurs turques – dont Simsoft, qui est un candidat naturel – trouvent ce nouveau marché compatible.

Katmerciler lorgne les systèmes de défense tunisiens

Enfin, un autre producteur turc de systèmes de guerre terrestre, Katmerciler, fait également partie du portefeuille tunisien. À première vue, la société peut sembler offrir des plates-formes modestes, des pétroliers et des véhicules logistiques à l’armée tunisienne dans le cadre du paquet existant. Cependant, Katmerciler peut faire un effort supplémentaire.

En 2020, en coopération avec Aselsan, la société a joué un rôle important dans le programme de véhicules terrestres sans pilote (UGV) de la Turquie en produisant des véhicules de combat robotiques. Équipé de la SARP (Stabilized Advanced Remote Weapon Platform) d’Aselsan, le nouvel UGV, qui devrait entrer en service cette année, bénéficie d’options de configuration modulaires allant des mitrailleuses de calibres 12,7 mm et 7,62 mm aux lance-grenades de 40 mm.

Bien qu’à l’heure actuelle, cela reste encore loin, si Katmerciler gère bien ses relations avec l’establishment de la défense tunisien, et si le gouvernement turc capitalise sur sa nouvelle implantation en Tunisie, il n’y a aucune raison d’exclure de futures ventes de systèmes robotiques au sol. Sur le plan militaire, les UGV devraient opérer dans des zones à haut risque pour les troupes de combat tunisiennes.

Ankara espère prendre le dessus sur Paris en Afrique du Nord

La Tunisie a un rôle particulier dans la vision géopolitique de la Turquie. Ce n’est pas seulement un pays avec un héritage impérial ottoman, mais aussi un voisin clé de la Libye, un point d’ancrage potentiel en Méditerranée, et une arène où la concurrence franco-turque se joue et Ankara espère prendre le dessus sur Paris. La politique de vente d’armes de la Turquie ne concerne donc pas seulement les transactions et les revenus de défense. C’est un moyen de nouer des liens stratégiques et de consolider les liens existants, comme on l’a vu précédemment dans les exemples qataris, azerbaïdjanais, somaliens et ukrainiens.

Après plusieurs hauts et bas, la Turquie est en train de remplir ses accords d’exportation d’armes tant attendus vers la Tunisie, qui doteront cette dernière de solides capacités de combat, en particulier dans des contextes hybrides. Dans le même temps, les accords offrent au gouvernement turc une occasion précieuse de capitaliser en garantissant l’avenir militaire de la Turquie en Afrique.

D’après »The Jamestown Fondation » , traduit de l’anglais par Imed Bahri