Le parti islamiste Ennahdha organisera une marche, le 27 février, pour soutenir le gouvernement

Partagez 0 Partages

Sous le slogan «Protection de la constitution et de la démocratie», le parti islamiste Ennahdha organisera, samedi 27 février 2021, une marche pour soutenir le gouvernement Mechichi.

Cette annonce a été faite ce dimanche 21 février 2021, à l’issue d’une réunion présidée par le chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, avec les différents secrétaires généraux locaux du part islamiste.

Les différentes structures ont ainsi appelé leurs partisans à se mobiliser et «à descendre dans la rue pour protéger la constitution et de la démocratie et accélérer le développement en faveur de la jeunesse».

C’est sur cette jeunesse justement que dit compter le parti islamiste pour réussir cette marche, annoncée il y a quelques jours, afin de soutenir le gouvernement Mechichi et pour contrer les différentes manifestations appelant à la dissolution du parlement et à la chute du régime et où des slogans hostiles à Ghannouchi, à Ennahdha et au chef du gouvernement Hichem Mechichi avaient été scandés par les protestataires.

Y. N.