René Trabelsi explique pourquoi a-t-il décliné le poste de Pdg de Tunisair (Vidéo)

L’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, a affirmé ce soir, lundi 22 février 2021, avoir décliné le poste de Pdg de Tunisair, qui lui a été proposé pour succéder à Olfa Hamdi limogée ce matin. «Malheureusement, je ne pouvais pas donner mon accord… Je me suis excusé… avec regret», dit-il, en expliquant les raisons.

«On m’a contacté pour ce poste, c’est un honneur pour moi et ça m’a fait chaud au cœur, d’autant que je travaille en collaboration avec Tunisair depuis 25 ans», a-t-il indiqué dans une intervention téléphonique à l’émission « Rendez-vous 9″ sur Attassia TV.

«Malheureusement je n’ai pas pu accepter cette proposition car comme vous le savez je suis passé par une période de santé difficile et je suis encore en rééducation», a ajouté René Trabelsi, qui rappelons-le avait contracté le coronavirus, en avril 2020, et avait été hospitalisé en réanimation pendant plusieurs semaines, pour n’en guérir qu’en juillet de la même année. Il est à ce jour encore en convalescence à Paris.

«Je me suis donc excusé, avec regret, car l’état de Tunisair nous concerne tous et je suis prêt à aider à mon niveau et de là où je me trouve. Notre compagnie est un patrimoine nationale, c’est la Gazelle qui est chère à nos cœurs» a encore ajouté, le patron de l’agence de voyages Royal First Travel, tout en réaffirmant son engagement à aider via son poste, avant de conclure : «On trouve à Tunisair des femmes et des hommes de très hauts niveau et les compagnies aériennes doivent aujourd’hui, changer leur système pour être compétitifs dans leur domaine».

Y. N.