La Ctici lance un appel aux subventions pour les salines tunisiennes

La Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie (Ctici), partenaire du projet MedArtSal financé par l’Union européenne (UE) lance un appel aux subventions pour les salines tunisiennes.

Ce financement entre dans le cadre du programme ENI CBC Med et promu dans quatre régions Med (Espagne, Italie, Tunisie et Liban). Le budget total du projet est de 3,2 millions d’euros et la contribution de l’UE est de 2,9 millions d’euros (90%).

MedArtSal vise à promouvoir le développement durable des salines artisanales, en apportant un soutien concret sur les questions économiques, environnementales et de bonne gouvernance. Dans ce contexte, le projet lance un appel à manifestation d’intérêtspour des subventions visant à sélectionner et à mettre en œuvre des actions/activités afin d’aider les propriétaires ou les gestionnaires de salines à améliorer la durabilité de ces salines. Les activités éligibles dans le cadre de cet appel favorisent le développement économique local des salines basées sur une production de sel durable ainsi que le développement de nouveaux produits/services, tout en préservant les valeurs environnementales et culturelles locales.

Le budget global de l’appel à propositions est réparti comme suit : Tunisie : 180.000 € ; Italie : 60.000 €; Espagne : 60.000 € et Liban : 180.000 €.

Pour la Tunisie, la somme des subventions qui va être attribuée par saline est comprise entre 30.000 € et 60.000 € (selon l’éligibilité) pour une enveloppe totale de 180.000 €.

Les zones indiquées par le programme ENI CBC MED sont les régions éligibles (Ariana, Béja, Ben Arous, Bizerte, Gabès, Jendouba, Mahdia, Médenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sousse, Tunis); et les régions voisines (Gafsa, Kairouan, Kebili, Le Kef, Manouba, Sidi Bouzid, Siliana, Tataouine, Zaghouan).

Les secteurs ou thèmes concernés par cet appel aux subventions sont la production de sel; les nouveaux produits/services; la gestion; la préservation et/ou restauration de la qualité de l’environnement, des écosystèmes et de la biodiversité; la recherche, innovation et diversification; les activités commerciales et stratégies de vente.

Les actions éligibles pour cet appel aux subventions sont : Lot 1- les actions qui contribuent à l’amélioration, à l’innovation ou à la réactivation de la production, des processus et des services liés au sel, y compris la gestion globale ; et lot 2- les actions qui contribuent à l’amélioration, à l’innovation ou au nouveau développement de produits/services secondaires et éventuellement à la création de nouveaux emplois.

Les critères de sélections sont essentiellement la capacité financière et opérationnelle de la saline; la pertinence des actions proposées par rapport aux objectifs du projet; la cohérence de la conception de l’action; l’approche de l’implémentation de l’action; la durabilité de l’action; le budget et rapport coût-efficacité de l’action.

L’évaluation des dossiers va être faite par un jury national selon une grille de sélection. Les salines qui auront les meilleurs scores vont avoir une deuxième évaluation par un jury international.

La date limite de dépôt des dossiers est le 16 mars 2021à 17h.

Le 26 février, de 10h à 12h, un webinaire sera organisé par les partenaires du projet afin d’assister les candidats intéressés à déposer leurs demandes.

Pour plus d’information, consulter la page web dédiée ou envoyer un email à l’adresse : meriem.msaddak@ctici.org.tn