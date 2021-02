Maghreb : L’IRMC lance un appel à candidatures pour l’Ecole doctorale

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) vient de lancer un nouvel appel à candidatures pour l’Ecole doctorale intitulée: «Enquêter en terrain sensible au Maghreb» qui aura lieu à Tunis du 21 au 25 juin 2021.

Cette école doctorale porte sur les spécificités des recherches dites sensibles. Elle constitue un moment de dialogue entre, d’une part, des fondements théoriques et épistémologiques et, d’autre part, des expériences de recherche sur des terrains sensibles. Elle invite les jeunes chercheur-e-s à communiquer sur leur parcours de recherche en pointant les difficultés du terrain, les stratégies déployées pour les contourner et les ajustements engagés pour la concrétisation de leur projet. Dans le cadre de cet exercice, différentes problématiques sont envisagées : l’identité sexuelle du chercheur-e sur le terrain, les questions éthiques, la gestion des charges émotionnelles dans la relation d’enquête, etc. Ces différents aspects traversent inévitablement les terrains sensibles et rendent compte des multiples formes d’arrangement au bénéfice de la collecte des données pertinentes.

La coordination scientifique est assurée par Monia Lachheb, sociologue, maîtresse de conférences (Hdr), chercheure à l’IRMC, et Constance De Gourcy, sociologue, maîtresse de conférences (Hdr), Mesopolhis, Aix-Marseille Université.

Sont ciblés par cette école doctorale les jeunes chercheur.e.s (doctorant, post-doctorant) de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales universitaires. Au final, 15 candidats seront sélectionnés par le comité scientifique.

Le dossier de candidature doit contenir un curriculum vitae (max. 2 pages); un projet de recherche de 3 pages en français; une lettre de motivation (500 mots max.) en arabe ou en anglais, montrant le lien du projet de recherche avec les problématiques de l’école doctorale.

Les candidatures sont à envoyer par courriel au plus tard le 28 mars 2021 à l’adresse suivante : terrainsensibles@gmail.com