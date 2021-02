Rahoui : Ennahdha tente d’intimider les députés signataires de la motion de retrait de confiance à Ghannouchi

Le député Watad, Mongi Rahoui a affirmé ce mardi 23 février 2021, que des membres du parti islamiste Ennahdha tentent d’intimider les signataires de la motion de retrait de confiance au président de l’Assemblée Rached Ghannouchi.

Tout en estimant que la motion de retrait de confiance au président de l’Assemblée va recueillir le nombre nécessaire de signatures, sans pour autant s’engager à communiquer un chiffre, Mongi Rahoui, a affirmé que les députés signataires subissent une forme de pression par des parties d’Ennahdha, qui chercheraient à les intimider voire à «les acheter pour les en dissuader. Il y a un budget qui a été mis en place pour ce sujet» a-t-il dit, lors de son passage à l’émission « Politika », sur Jawhara FM.

Cependant, Mongi Rahoui, estime que ces tentatives de dissuasion, dont il a été témoin, sont vaines et que la motion avance «à pas sûr et sérieux», affirme-t-il, tout en remerciant les blocs parlementaires qui s’engagent dans cette action afin de réussir cette procédure et ce «sans calculs politiques».

Notons que pour soumettre la motion au bureau de l’Assemblée, les députés devront collecter 73 signatures, ce qui permettra de l’examiner en séance plénière. Si 109 élus votent en faveur du retrait de confiance à Rached Ghannouchi, il sera destitué et de nouvelles élections seront organisées pour élire le nouveau président de l’Assemblée.

Y. N.