Tunisie : Décès du militant et avocat Hédi Mannai

L’Ordre national des avocats de Tunisie a annoncé ce mardi 23 février 2021, le décès de l’avocat et militant pour les droits de l’Homme, Me Hédi Mannai.

Il sera accompagné à sa dernière demeure, demain mercredi 24 février, au cimetière à Ghardimaou, gouvernorat de Jendouba, sa ville natale, ajoute l’ordre des avocats en présentant ses condoléances à la famille de Me Mannai, ses amis, ses consœurs et ses confrères.

De nombreux activistes et militants ont déploré le décès de Me Mannai, regrettant le départ d’un symbole de la lutte contre la dictature et l’injustice, un altruiste qui a passé sa vie pour défendre les droits et des libertés et qui a toujours été du côté des opprimés : «Il a vécu militant et il est parti militant».

Rappelons que L’Organisation contre la torture en Tunisie, avait lancé un appel de détresse, le 1er février courant, pour demander le transfert de l’avocat à l’hôpital militaire de Tunis après l’aggravation de son état de santé suite à sa contamination par le coronavirus.

Y. N.