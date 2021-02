Affaire Landolsi : Mechichi remercie Saïed et salue «ses efforts à défendre le principe du droit sacré à la vie»

Partagez 0 Partages

Ph. d’archives.

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi, a appelé le président de la république, Kaïs Saïed, afin de le remercier pour son intervention auprès de l’émir du Qatar, ayant permis le report de l’exécution de la peine de mort du Tunisien Fakhri Landolsi, initialement prévue pour demain, jeudi 25 février 2021.

Hichem Mechichi appelé le chef de l’Etat pour le remercier et «a salué ses efforts continus à protéger les intérêts des Tunisiens, à l’intérieur et à l’extérieur du pays et à défendre le principe du droit sacré à la vie», lit-on sans un communiqué publié dans la soirée de ce mercredi 24 février, par la présidence du gouvernement.

Rappelons que l’exécution de la peine de mort de Fakhli Landolsi, prévue pour demain matin, a été reportée au 1e mai, après l’intervention de Kaïs Saïed auprès de l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sachant que la présidence de la république, a également précisé qu’une peine alternative sera examinée.

Le Tunisien détenu au Qatar, est rappelons-le, accusé du meurtre, en 2017, d’un soldat somalien travaillant à Doha et d’appartenance à l’organisation terroriste de l’Etat islamique (Daech).

Accusations qu’il nie catégoriquement, tout en affirmant détenir les preuves de son innocence…

Y. N.