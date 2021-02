Engagement de la coopération allemande en faveur de la région de Kasserine

Georg Felsheim reçu par Adel Mabrouk, gouverneur de Kasserine.

Hier, mardi 23 février, le chef de mission adjoint de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, Georg Felsheim, s’est déplacé au gouvernorat de Kasserine pour rencontrer le gouverneur de Kasserine, Adel Mabrouk, et pour visiter des projets financés par le gouvernement allemand et mis en œuvre par l’agence de coopération internationale GIZ. Ces projets montrent la bonne collaboration entre l’Allemagne et le gouvernorat ainsi que l’engagement fort de la coopération tuniso-allemande en faveur de la région de Kasserine.

Dans le cadre de cette rencontre, M. Felsheim a félicité toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre réussie des projets dans la région et le gouvernorat de Kasserine ainsi que la GIZ pour la bonne coopération. Il a souligné que ces projets apportent une contribution importante au développement de la région et au bien-être des citoyens et citoyennes du gouvernorat de Kasserine, notamment les jeunes et les enfants.

Ecole Thakafa à Thala.

À la suite de cette rencontre, M. Felsheim s’est rendu à Thala pour une visite du centre d’hémodialyse et de l’école primaire Thakafa. Au centre d’hémodialyse, il a rencontré des patients qui profitent de l’acquisition de deux minibus rendue possible par la GIZ. Grâce à ces minibus les personnes souffrant d’insuffisance rénale chronique qui n’ont pas les moyens de payer le transport jusqu’au centre d’hémodialyse pour recevoir des soins réguliers reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Cette rencontre a été suivie par une visite de l’école primaire Thakafa qui a été réhabilitée et entretenue dans le cadre d’un projet mis en œuvre par la GIZ. Ce projet vise à assurer un environnement motivant pour l’enseignement et minimiser l’abandon scolaire précoce.

À Fériana, M. Felsheim a visité un projet qui a été réalisé dans le cadre du «Fonds Développement pour tous 2020» : le projet de l’association Revival met à disposition des fournitures hospitalières et des équipements de protection contre la Covid-19 en faveur de l’hôpital de Fériana. À cette occasion, M. Felsheim a rencontré des représentants de l’association, le directeur de l’hôpital ainsi que le directeur régional de la Santé pour un échange.

M. Felsheim prend connaissance des projets soutenus par le fonds Développement pour tous à Fériana.

En outre, le chef de mission adjoint a visité deux projets près de Doghra financés par le gouvernement allemand. D’une part, il a rendu visite au Centre de Santé (CSB) de Wachwacha qui a été réaménagé et équipé par la GIZ. Ce projet assure aux habitants de la localité des soins de qualité et renforce le paquet des soins préventifs et curatifs variés offert par le CSB.

Par ailleurs, le chef de mission adjoint a visité la maison de jeunes à Doghra. L’aménagement et l’équipement de la maison a pris place en 2018 dans le cadre du «Fonds Développement pour tous» de l’ambassade d’Allemagne.

Les projets de soutien au Centre de Santé de Wachwacha ainsi qu’au centre d’hémodialyse et à l’école primaire Thakafa à Thala présentés dans le cadre de la visite du chef de mission adjoint de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, M. Felsheim, sont accompagnés par l’Initiative pour le développement régional (IDR) qui appuie ainsi l’administration publique et les organisations de la société civile dans la mise en œuvre de plus de 70 projets de développement.

L’Initiative est mise en œuvre conjointement avec le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement et l’agence allemande de coopération internationale GIZ GmbH.