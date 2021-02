Mustapha Ben Ahmed : Mechichi doit former un nouveau gouvernement

Partagez 6 Partages

D’après le chef du bloc parlementaire de Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed, la meilleure solution à la crise que connaît actuellement la Tunisie est que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, «remélange les cartes» en mettant en place de nouveaux ministres (pour remplacer ceux qui ont été refusés par le président Saïed) faisant l’objet d’un consensus.

Dans une déclaration accordée, ce mardi, 24 février 2021, à la radio Shems FM, Ben Ahmed a estimé qu’aujourd’hui, «il n’y a pas de gouvernement», faisant porter la responsabilité de cette situation à Mechichi, en premier lieu, car il a ignoré les réserves du président de la république concernant le remaniement ministériel, et à ce dernier en second lieu, parce qu’il a du mal à prioriser ses causes et ses positions et qu’il a sacrifié l’intérêt général du pays en s’obstinant à refuser d’accueillir les nouveaux ministres pour la prestation de serment, selon le député.

Ben Ahmed a, par ailleurs, assuré qu’il est primordial d’organiser un dialogue national dans le contexte conflictuel actuel, et que dans la mesure où le chef de l’État a refusé de le superviser, cette tâche doit être réalisée par les organisations nationales et les partis politiques.

Sur un autre plan, il a appelé le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, à quitter son poste de président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), étant un élément perturbateur, selon lui. Ben Ahmed a affirmé, dans le même contexte, que son bloc soutient la motion de retrait de confiance à l’islamiste, qui est, pour rappel, sur le point d’être envoyée au bureau du Parlement pour être soumise au vote.

C. B. Y.