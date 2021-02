The Voice Belgique: L’aventure continue pour le candidat tunisien Youssef Ben Soltane

Le jeune chanteur tunisien Youssef Ben Soltane, candidat au télé-crochet musical The Voice Belgique, a encore une fois séduit le jury hier soir, il accède désormais à la prochaine étape de la compétition.

Il avait impressionné le jury de la 9e saison de The Voice Belgique en faisant retourner trois sièges lors de son audition à l’aveugle avec son interprétation de « Wish you were here » de Pink Floyd, le candidat Youssef Ben Soltane a confronté hier soir le trio Ziza Youssouf lors de la deuxième étape de la compétition « Les duels », sur le titre « L’ours » de Christophe Maé et Youssou N’Dour.





Youssef Ben Soltane a encore une fois séduit les membres du jury avec sa prestation, mais sa coach BJ Scott a choisi de garder ses rivaux. Cependant, et grâce à la règle du talent volé, Typh Barrow a pu récupérer le talent tunisien dans son équipe et lui permettre ainsi d’accéder à la prochaine étape de l’aventure : Les fameux lives.

Fawz Benali