Sidi Bouzid : Deux diplômées au chômage observent une grève de la faim depuis 10 jours

Pour le dixième jour consécutif, Emna Zouidi et Jihède Sammari, deux diplômées au chômage, poursuivent leur grève de la faim qu’elles observent au siège de la direction régionale des affaires sociales à Sidi Bouzid.

Emna Zouidi a indiqué à l’agence Tap qu’elle et sa collègue ont travaillé pendant deux ans dans des associations de personnes à besoins spécifiques dans le cadre du mécanisme 20, et qu’aujourd’hui elles revendiquent un recrutement immédiat dans la fonction publique.

Elle a ajouté que son état sanitaire est aujourd’hui délicat, mais qu’elle ne compte pas mettre fin à sa grève de la faim jusqu’à ce que sa situation soit réglée.

Elle a, par ailleurs, souligné qu’elle avait déjà mené 8 grèves de la faim et qu’elle avait reçu des promesses, envers elle et ses collègues, de régulariser leurs statuts et leur affecter dans la fonction publique au lieu de les employer dans le cadre de l’accord sectoriel conjoint, mais que celles-ci ne s’étaient jamais concrétisées.

C. B. Y.