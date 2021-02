Une semaine pour le théâtre tunisien : Du 15 au 22 mai 2021

Une semaine pour le théâtre tunisien sera organisée du 15 au 22 mai 2021 pour redynamiser le secteur théâtral et permettre aux metteurs en scène tunisiens de présenter leurs dernières créations au public.

L’Etablissement national pour la Promotion des Festivals et des Manifestations culturelles et artistiques et le Comité directeur des Journées théâtrales de Carthage (JTC) viennent d’annoncer le lancement de la nouvelle manifestation « Une semaine pour le théâtre tunisien » ; une initiative qui viendra combler le vide dans le paysage théâtral tunisien, notamment après l’annulation de la 22e édition des JTC qui devait avoir lieu du 5 au 13 décembre 2020.

Beaucoup de nouvelles productions n’ont pas pu voir le jour, faute de festivals qui les accueillent en cette période marquée par la crise sanitaire du Coronavirus. Cette semaine sera donc l’occasion de soutenir les artistes tunisiens et de rendre visibles les pièces de théâtre produites durant ces deux dernières années.

Le comité d’organisation vient de lancer un appel à participation aux différentes institutions et structures théâtrales publiques et privées pour inscrire leurs productions qu’elles soient destinées à un public adulte ou à des enfants.

Fawz Benali