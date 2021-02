Sousse : Six personnes arrêtées pour le meurtre d’un adolescent de 16 ans

Partagez 0 Partages

La police a arrêté ce samedi 23 février 2021, un 6e suspect dans l’affaire du meurtre d’un adolescent de 16 ans, à Sousse, qui avait été violenté et grièvement blessé à la tête, la semaine dernière, avant de rendre l’âme jeudi dernier.

Selon les premiers éléments, l’adolescent aurait été violemment agressé par des jeunes, lors d’une festivité organisée par un club de football, dans la région de Taffala à Sousse.

Ils l’ont pris à partie et l’ont caillaissé et c’est un coup de pierre à la tête qui lui aurait été fatal, indique le Syndicat régional de la sûreté nationale de Sousse, en ajoutant que depuis l’ouverture de l’enquête, 5 suspects ont été arrêtés et qu’un 6e individu a été interpellé ce samedi.

Les suspects qui sont tous en détention, seront poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et risquent la prison à vie, en vertu de l’article 228 du code pénal tunisien, la victime étant mineure.

Y. N.