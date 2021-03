« Club de chant » : La nouvelle production théâtrale 100% féminine de Cyrine Gannoun

Partagez 0 Partages

Le théâtre d’El Hamra accueillera prochainement la nouvelle pièce de théâtre « Club de chant » de Cyrine Gannoun. Une immersion dans le monde de cinq personnages féminins.

La vie culturelle reprend son souffle et de nouvelles productions théâtrales sont en train de voir le jour après près d’une année de stagnation causée par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19).

Parmi les nouvelles pièces de théâtre tunisiennes, le public aura prochainement rendez-vous avec « Club de chant », la dernière production du théâtre d’El Hamra. Soutenue par Tfanen _ Tunisie Créative et AFAC (The Arab Fund for Art and Culture), cette pièce est mise en scène par l’artiste et directrice du Théâtre El Hamra Cyrine Gannoun, sur un texte qu’elle a coécrit avec Rym Haddad. Un projet 100% féminin puisqu’il réunit cinq comédiennes (Chekra Rameh, Souhir Ben Amara, Rim Hamrouni, Oumaima Mehrzi et Basma Baazaoui), sur une création vocale signée Alia Sallemi.

Une pièce de théâtre vive et colorée, avec des personnages forts et pétillants pour interroger l’identité et la condition féminine à travers cinq femmes aux personnalités et vécus différents, s’exprimant librement sur une variété de sujets.

Fawz Benali