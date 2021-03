Décès du Pr Abdelhafidh Sellami, fondateur et premier doyen de la Faculté de Médecine de Sfax

Professeur Abdelhafidh Sellami, ancien chef de service de chirurgie générale du CHU de Sfax, premier doyen de la Faculté de Médecine de Sfax, est décédé ce mardi 2 mars 2021, à l’âge de 85 ans. «Un géant de la Médecine tunisienne tire sa révérence», déplorent ses confrères et ses élèves.

Le ministère de la Santé, qui a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et confrères du Pr Sellami, a rappelé que ce dernier, fondateur de la faculté de médecine de Sfax, dont il était le doyen de 1974 à 1985. a contribué à la formation de nombreuses générations de médecins dans cette spécialité médicale, après avoir suivi des études en médecine en France, et dirigé un service de chirurgie à Montpellier.

La faculté de médecine de Sfax qui a également annoncé la triste nouvelle sur sa page Facebook a commenté, « nous avons perdu le père spirituel de la médecine à Sfa ».

«C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès du Pr Abdelhafidh Sellami», annonce l’Association tunisienne de chirurgie, en présentant ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses anciens collaborateurs et ses élèves.

«Puisse Dieu le tout puissant l’accueillir dans son éternel paradis et lui accorder son infinie miséricorde», ajoute l’ATC.

«La Tunisie et Sfax viennent de perdre l’un de leurs plus valeureux enfants», a commenté pour sa part le Comité de Jumelage Grenoble-Sfax, en déplorant la disparition du géant de la Médecine tunisienne : «Toute l’équipe du comité de jumelage Grenoble-Sfax avec son président Gérard Faiella présente leurs sincères condoléances à toute sa famille, plus largement au corps médical de Sfax».

Y. N.