Limogeage de directeurs généraux : Les précisions du ministère des Finances

A la lumière des rumeurs partagées par certains médias et réseaux sociaux concernant le limogeage de quelques directeurs généraux affiliés au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, le département a communiqué quelques précisions.

Le ministère a nié catégoriquement que ces limogeages soient liés à des dossiers judiciaires ou à des erreurs professionnelles et affirme qu’ils entreront dans le cadre de l’année de roulement et de pourvoi de certains postes vacants.

Et d’ajouter que ces limogeage seront officiellement annoncés lorsque les procédures légales qui leur sont liées auront été complétées.

Notons que Sihem Nemssia, direction générale des études et de la législation Fiscale, Fathia Gharbi, directrice générale du contrôle fiscal et Lotfi Ouhibi, directeur général des ressources et équilibres, seraient concernés par ce limogeage.

C. B. Y.