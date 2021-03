Abir Moussi est de la taille d’une nation

Ecartez-vous les zéro virgules, laissez passer les géants : Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), en toute confiance, entourée des siens, cette femme est de la taille d’une nation.

Par Hichem Mannai *

L’ambiance est conviviale, les chants, tantôt satiriques, tantôt patriotiques, réchauffent les cœurs des présents pris par l’enthousiasme de l’événement, ils reprennent les chants comme une chorale composée de milliers de choristes venus de tous les coins du pays. Le choix de l’endroit est astucieux, Sousse, la capitale et perle du Sahel (fief traditionnel des Bourguibistes), a manqué à l’appel de la patrie lors des législatives de 2019, et il fallait la reconquérir.

Affirmation et confirmation du discours qui a toujours enthousiasmé ses fidèles, les anciens et les nouveaux : une Tunisie sans les islamistes et leurs seigneurs d’outre-mer, une Tunisie sans les terroristes, une Tunisie enfin libre, une Tunisie qui retrouvera son sourire, son éclat, sa vocation de pays de la tolérance, du progrès social et de l’émancipation de la femme, la Tunisie de la souveraineté, la Tunisie généreuse mais aussi valeureuse, la Tunisie clémente mais aussi vaillante.

Le prophète Mohamed disait : «La foi se détériore comme les fringues, faut-il l’entretenir par les rencontres». Alors cette Abir Moussi, en connaissance de cause ou par instinct de grand leader, entretient l’amour de ses fidèles par les entretiens, les étreintes et les rencontres qu’elle organise de façon régulière. Maintenant c’est une nouvelle stratégie qui s’annonce, une mise au point indispensable pour appréhender l’avenir avec de nouveaux repères : «la révolution des lumières» version tunisienne est en cours de préparation. La patrie sera reconquise, les agents du mal évincés et les vœux des patriotes exaucés mais dans le respect total de la loi. La prochaine étape annoncée en fanfare est la ville de Béja; là aussi le choix du lieu est astucieux : «Moi, Abir, je conquiers le Sahel comme bourguibiste, mais j’irai aussi à ma ville natale pour la reprendre comme une fille fidèle».

Les islamistes, plagiaires comme les primates de la planète des singes, ont eux aussi annoncé qu’ils organiseront une marche et une grande manifestation en riposte à celle d’Abir. Pour dire quoi? Pour annoncer quoi? Du wifi gratuit à gogo! De l’eau de Zamzam à flot? Onze mille projets économiques ! Cinq cent mille emplois ? Une faculté de médecine dans chaque gouvernorat? Pour annoncer que leur cheikh Rached Ghannouchi Kheriji a reçu la sainte révélation et est devenu prophète de son temps ? La danse du coq égorgé, ni plus ni moins… Des paroles en l’air… Quand les Tunisiens comprendront que ces charlatans n’ont rien à leur donner : ni l’indulgence de Dieu, ni les trésors d’Ali-Baba ?

Alors, chers compatriotes, c’est le moment ou jamais de faire votre choix décisif, entre votre salut ou votre perte, c’est à vous de décider qui est le plus sincère et le plus digne de votre confiance.

* Fonctionnaire dans une entreprise publique.

