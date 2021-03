Rassemblement le 4 mars devant le tribunal cantonal de Tunis en soutien à l’activiste Rania Amdouni

Le collectif « Falgatna » organise demain, jeudi 4 mars 2021, un rassemblement devant le tribunal cantonal de Tunis à Montfleury pour soutenir l’activiste Rania Amdouni, qui devra comparaître devant le juge pour atteinte aux bonnes mœurs, accusation dont elle a fait l’objet, alors qu’elle s’était rendue au poste de police pour porter plainte contre des syndicalistes sécuritaires et des extrémistes pour menaces et harcèlements.

Estimant que leur camarade, féministe et te LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuels transsexuels et queer) est victime d’une injustice, le collectif ne s’explique pas qu’après son arrestation samedi dernier, Rania Amdouni ait pu faire l’objet d’un mandat de dépôt lundi 1er mars, alors qu’elle est victime d’une campagne de dénigrement menée par des syndicalistes sécuritaires et des extrémistes de droite.

Ainsi, Falgatna appelle les activistes de la société civile à se rassembler demain, à 10 heures, devant le tribunal cantonnal situé à Montfleury à Tunis, afin de soutenir Rania Amdouni et appeler à sa libération.

Y. N.