À la Station d’Art B7L9 : «Les jeunes participent au 8 mars»

À l’occasion de la Journée de la Femme, célébrée le 8 mars de chaque année, l’Institut Cervantes et la Station d’Art B7L9, avec la collaboration de l’ambassade d’Espagne, organisent une table-ronde pour donner la voix aux jeunes.

La femme espagnole a été considérée mineure pendant les longues décennies du régime franquiste. Aujourd’hui elle jouie de tous ses droits. La femme tunisienne a été reconnue bien avant, grâce à la promulgation en 1956 du Code du statut personnel. La question est de savoir si sur le plan de la réalité quotidienne cette égalité est toujours respectée.

Pour débattre de cette question, deux journalistes, Hatem Bourial, figure bien connue dans le monde de la culture et de la presse en Tunisie, et Natalia Román Morte, journaliste espagnole avec une grande expérience dans la production audiovisuel et des documentaires, animeront, dans la matinée du 6 mars 2021, à la Station d’Art B7L9, à Bhar Lazreg, La Marsa, à partir de 14 heures, une table-ronde où des adolescents et des jeunes débattront sur ce sujet.

La rencontre sera diffusée sur Facebook en live streaming de la Station d’Art B7L9.