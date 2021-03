Express FM consacre une journée spéciale au secteur de la santé

La radio Express FM organise une journée spéciale consacré au thème : «La Santé : un secteur à reconstruire», qui va permettre aux responsables et aux experts de faire le bilan d’une année de gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 et de l’évolution du système tunisien de santé en général.

Depuis plus d’un an, la vie des hommes et des femmes dans presque tous les pays du monde est rythmée par la question sanitaire. #Covid-19 est devenu l’un des hashtags les plus utilisés sur les réseaux sociaux. Une crise mondiale sans précédent qui a ébranlé les économies nationales, impacté les relations internationales et fait vaciller des gouvernements.

Après avoir été le bon élève et échappé aux drames que d’autres ont connus au début de la crise, la Tunisie a fini par être rattrapée avec la deuxième vague.

Comment le pays a survécu depuis mars 2020 ? Arrive t-il à gérer cette crise avec des moyens que nous savons limités ? Comment son système de santé s’est il adapté ?

Des voix s’élèvent pour critiquer la gestion récente de la crise, ou pour attribuer les derniers «échecs» à des problèmes structurels qui perdurent depuis plusieurs années et que cette épidémie n’a fait que dévoiler au grand jour.

Ces critiques vont de problèmes de manque de vision, de gouvernance, d’instabilité politique, à des questions plus proches de ce que vivent sur le terrain les acteurs de la santé, à savoir un manque de moyens, une inégalité dans leur répartition, des lenteurs et des blocages administratifs, ou des dysfonctionnements décriées depuis si longtemps.

Quel a été le bilan des aides et des moyens alloués à la gestion du système de santé pour pouvoir y faire face ? À quoi doit-on attribuer le retard dans la mise place de la vaccination ? Est-il encore possible de rattraper le retard et de sauver l’économie ? Quelle vision veut-on pour la santé en Tunisie et comment doit-on faire pour y arriver ?

Et tant d’autres questions dont les réponses restent souvent floues et varient d’un responsable à un autre et dont le manque de clarté ne peut que renforcer la méfiance et le manque d’adhésion des citoyens.

A travers la journée spéciale «La Santé : un secteur à reconstruire», Express FM va s’attacher avec ses invités et ses experts à faire le bilan d’une année de gestion sanitaire de la crise, de l’évolution du système de santé en 2021, et de ses difficultés structurelles qui ont été accentuées et pleinement dévoilées avec l’épidémie du coronavirus. L’objectif sera d’éclairer les auditeurs qu’ils soient citoyens ou décideurs sur les vrais problèmes et essayer d’apporter des pistes de solutions avec les intervenants.

Cet événement radiophonique spécial sera diffusé sur les fréquences de ladite radio et sur sa page Facebook, tout au long de cette journée du jeudi 4 mars 2021 à partir de 7h30.