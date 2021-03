L’activiste Rania Amdouni condamnée à 6 mois de prison ferme

L’activiste Rania Amdouni, arrêtée samedi dernier à Tunis, a été condamnée ce jeudi 4 mars 2021, à 6 mois de prison ferme avec exécution immédiate.

C’est ce qu’ annoncé l’association Damj, en dénonçant cette décision de justice et en affirmant que le juge a condamné Rania Amdouni pour «outrage à un fonctionnaire public lors de l’exercice de ses fonctions».

De nombreux activistes de la société civile ont dénoncé cette condamnation à l’encontre de la féministe et militante LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuels transsexuels et queer), qui avait initialement été placée en détention pour atteinte aux bonnes mœurs, alors qu’elle s’était rendue, samedi dernier, au poste de police pour porter plainte contre des syndicalistes sécuritaires et des extrémistes pour menaces et harcèlements.

Le collectif « Falgatna » estime pour sa part que cette condamnation confirme «la corruption du pouvoir à tous les niveaux en Tunisie», tout en réaffirmant son soutien à Rania Amdouni et leur volonté indélébile à «lutter contre l’injustice, l’oppression et la discrimination».

Y. N.