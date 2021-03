Tournoi de Doha : Ons Jabeur éliminée en huitièmes de finale

Après une rencontre serrée et disputée en 3 manches, la joueuse de tennis tunisienne, Ons Jabeur, a été éliminée du tournoi de Doha (Qatar), au stade des huitième de finale, hier, mercredi 3 mars 2021.

Jabeur a été battue par la Tchèque Karolina Pliskova (28 ans, 6e mondiale), deux sets à un (4-6, 6-4, 5/7).

Malgré de belles performances depuis plus d’une année et une honorable 31e place dans le classement WTA, Ons Jabeur a du mal à franchir un pallier supplémentaire qui lui permettrait d’aller un peu plus loin dans les compétitions en vue de jouer des tours plus avancés et remporter des titres. Ce sont souvent des joueuses du top 10 qui lui posent des problèmes.

C. B. Y.