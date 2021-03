Interrogé sur la promotion de Djerba au statut de gouvernorat, Mechichi rit au nez du journaliste et s’en va ! (Vidéo)

Des activistes de la société civile ont dénoncé ce samedi 6 mars 2021, la réaction du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, qui a ri au nez d’un journaliste, en réponse à sa question sur l’avancement de la demande relative à la promotion de Djerba au statut de gouvernorat, avant de partir sans même lui répondre…

Estimant que le chef du gouvernement a dénigré le journaliste, les djerbiens et tous ceux qui s’engagent depuis des mois pour faire prévaloir cette demande de faire de Djerba le 25e gouvernorat de Tunisie, ils ont dénoncé le comportement du chef du gouvernement qu’il ont qualifié «d’irrespectueux et de provocateur».

«Manifestez, faites entendre votre mécontentement. Djerba a besoin de nous tous pour construire un avenir meilleur. Nous devons tous répondre présent et aller manifester pour dire au chef du gouvernement que nous ne voulons plus subir ces injustices. Stop à la dégradation de notre environnement, à toute cette négligence et à ce déni !», a commenté de son côté Dalel une habitante de Djerba.

«Quand on ferme une vanne on se retrouve au palais à négocier avec le chef du gouvernement et quand on fait des demandes pacifiquement et que l’on pose une question, on nous rit au nez», a dénoncé une autre, alors que de nombreux djerbiens appellent le collectif « Djerba25 » à organiser rapidement une manifestation afin de dénoncer le comportement du chef du gouvernement et demander une réponse positive à leur demande.

Y. N.